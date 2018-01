Cruzeiro vence outra e se mantém na ponta Apesar de estar cheio de desfalques em razão de convocações de jogadores para seleções, lesões e cartões, o Cruzeiro não teve grandes dificuldades para vencer o Juventude, neste domingo à noite em Caxias, e se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 28 pontos. O time mineiro fez um jogo tranqüilo, definindo o placar de 1 a 0 no primeiro tempo, com gol de Mota, e ajudou a aumentar a crise no Juventude, que segue na 21ª colocação, com 14 pontos. O técnico Vanderlei Luxemburgo armou o Cruzeiro com o esquema 3-5-2. A equipe começou bem e, no primeiro tempo, comandou as ações. Aos 15 minutos, Mota abriu o placar, aproveitando um cruzamento de Deivid. O zagueiro Neguete do Juventude contribuiu com uma falha no lance. Até o final da etapa inicial, o Juventude ameaçou apenas em cobranças de faltas de Hugo e Maurício. No segundo tempo, o Juventude voltou um pouco melhor, mais na base do entusiasmo de seus jogadores. A equipe voltou a mostrar falta de organização, um problema constante sob o comando do técnico Marinho Peres. Houve alguns lances de perigo, mas sem grandes ameaças à defesa do Cruzeiro, que procurou tocar a bola e deixar o tempo passar. No final, a torcida voltou a pedir a demissão de Marinho Peres, o que não é nenhuma novidade. O técnico, em entrevista, praticamente colocou o cargo à disposição, dizendo que acatará qualquer decisão dos dirigentes. Já Luxemburgo elogiou o desempenho do Cruzeiro, que manteve o padrão, mesmo sem titulares de expressão como Alex e Aristizábal. Classificação