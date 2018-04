Cruzeiro vence outra e segue líder O Cruzeiro foi a Joinville e venceu por 2 a 1 a equipe da casa, no Estádio Ernesto Sobrinho. O time do técnico Marco Aurélio alcançou a liderança isolada da Copa Sul-Minas com nove pontos e manteve um aproveitamento de 100% em seus jogos. Já o Joinville sofreu a sua terceira derrota e continua sem pontuar na Sul-Minas. O volante Vander aproveitou um cruzamento da esquerda de Sorín e, com uma forte cabeçada, abriu o marcador para o time mineiro, aos 14 minutos do primeiro tempo. Faltando um minuto para o término da etapa inicial, o lateral argentino ampliou para o Cruzeiro, após receber um passe do atacante Jussiê. Na etapa final, Luiz Gustavo diminuiu para os catarinenses, aos 12 minutos. O gol deu novo ânimo ao Joinville, que passou a pressionar em busca do empate, mas o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado. Em Uberlândia, no Estádio Parque do Sabiá, o Criciúma venceu o Mamoré, por 2 a 0.