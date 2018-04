Cruzeiro vence Paraná e avança na Copa São Paulo

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro manteve a boa campanha e se classificou nesta quinta-feira às oitavas de final da competição. Em Taboão da Serra, a equipe mineira derrotou o Paraná por 1 a 0.

O adversário do Cruzeiro nas oitavas de final já está definido. Na quarta-feira, a Internacional de Limeira derrotou o Campinas por 2 a 1 e avançou na Copa São Paulo.

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro ficou em vantagem logo no início da partida. Aos cinco minutos, Dudu cobrou escanteio e Marcelo Carvalho cabeceou para as próprias redes, marcando um gol contra.

O gol cruzeirense deixou a partida franca, com as duas equipes se lançando ao ataque e perdendo várias chances de gol. Pelo lado do Paraná, o atacante Caio era o jogador mais perigoso, mas era sempre barrado pelo goleiro Gabriel. A etapa final foi dominada pelo time curitibano, que voltou a falhar nas finalizações e foi eliminado da Copa São Paulo com a derrota por 1 a 0.