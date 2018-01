Cruzeiro vence; Paulista vai à final O Paulista, de Jundiaí (SP), conseguiu nesta quarta-feira sua inédita classificação para a final da edição 2005 da Copa do Brasil. Mesmo sendo derrotado por 3 a 2 para o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o time do interior paulista garantiu a vaga no saldo de gols (5 a 4, pois tinha ganho a primeira partida por 3 a 1). Os gols do jogo foram de Fred (dois gols) e Kelly, para o Cruzeiro, com Cristian, em duas cobranças de falta, fazendo os gols do Paulista.