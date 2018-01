Cruzeiro vence rival com gol no fim O Cruzeiro venceu, neste domingo, o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, pela terceira e penúltima rodada do Supercampeonato Mineiro. Com o resultado, a equipe celeste chegou aos seis pontos ganhos e continua na briga pelo título. O América, com seis pontos, enfrenta o Galo - já sem chances - na rodada final e também está na disputa pelo título. O Cruzeiro dominou as ações ofensivas na primeira etapa, obrigando o goleiro Milagres a boas defesas. Na melhor chance celeste, aos 37 minutos, o atacante Alessandro acertou o travessão num chute forte de fora da área. Aos 29 minutos, Marques chocou-se violentamente de cabeça com o zagueiro do Cruzeiro, Luisão. O atacante atleticano caiu em campo desacordado. O jogador, porém, voltou para o jogo quatro minutos depois, após ser atendido na beira do gramado. Aos 45 minutos, no entanto, ele caiu novamente e deixou o campo na maca, sendo encaminhado para o Hospital Felício Rocho, para ser submetido a exames mais detalhados. No segundo tempo, quando o empate sem gols parecia consumado, aos 45 minutos, o atacante Alessandro recebeu um passe de Lúcio, invadiu a área pela esquerda, e chutou cruzado, sem chances para Milagres, decretando a vitória cruzeirense.