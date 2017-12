Cruzeiro vence São Raimundo por 1 a 0 O Cruzeiro jogou mal e foi inferior ao adversário na maior parte do tempo, mas venceu o São Raimundo-AM por 1 a 0 neste sábado à noite, em João Pessoa (PB), na abertura da Copa dos Campeões e na estréia do técnico Paulo Cezar Carpegiani. Mas a equipe amazonense, campeã da Copa do Norte e responsável pela ausência do Goiás na competição, mostrou qualidades, principalmente no posicionamento no toque de bola, e promete ser um duro obstáculo no jogo de volta, na quarta-feira. Os jogadores do Cruzeiro demonstraram desentrosamento na etapa inicial, em função do novo esquema tático adotado por Carpegiani, com três zagueiros e o ala Sorín atuando como armador. Melhor organizado em campo, o São Raimundo, levou perigo e só não saiu na frente no marcador em razão de grandes participações do goleiro André. O primeiro lance de gol dos amazonenses foi aos 9 minutos. O atacante Neto recebeu passe dentro da área e bateu a meia altura, para a defesa de André. O Cruzeiro esteve próximo de abrir o placar somente aos 21: Marcelo Ramos ficou cara a cara com o goleiro Iúna, mas chutou fraco. A melhor chance do São Raimundo foi no final da etapa. Delmo, destaque do time, recebeu na área, depois de um rápido contragolpe, e fuzilou, mas de novo André salvou os mineiros. No segundo tempo, percebendo os problemas do time, Carpegiani determinou a Sorín que reassumisse a ala esquerda, sacando o lateral Alex e colocando o meia Jorge Wagner em campo. Mesmo assim, os primeiros movimentos ofensivos foram do São Raimundo. Nos sete minutos iniciais, o goleiro cruzeirense salvou o time mais três vezes, com grandes intervenções. O Cruzeiro passou a jogar mais nos contragolpes e, embora com um jogador a menos - Cléber Monteiro foi expulso aos 31 minutos - conseguiu o gol. Aos 33, Ricardinho, cobrando falta com efeito, quase da marca de escanteio, foi beneficiado por uma falha de Iúna, que não segurou a bola com firmeza e a empurrou para as redes. O São Raimundo partiu em busca do empate, mas o Cruzeiro soube se segurar.