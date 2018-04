Cruzeiro vence Taboão e avança na Copa São Paulo

Ainda com chances matemáticas de classificação, o Taboão da Serra começou a partida, disputada em casa, empolgado e abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Danilo. O Cruzeiro, porém, reagiu e chegou ao empate com Sebá, aos 32 minutos. O time mineiro garantiu a vitória por 2 a 1 com um gol de Alan, aos 40 minutos do segundo tempo.

No outro jogo da chave, o São José, do Rio Grande do Sul, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 2. Assim, Taboão da Serra, São José e Botafogo terminaram a disputa do Grupo A com apenas três pontos.

O Cruzeiro foi o segundo clube a se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo. Antes disso, o São Paulo já havia avançado no Grupo H, disputado em Jaguariúna, ao vencer as duas primeiras partidas da sua chave.