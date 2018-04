Cruzeiro vence time angolano em último jogo-treino antes do início do Mineiro

BELO HORIZONTE - No último jogo-treino antes a estreia no Campeonato Mineiro, neste domingo, contra a URT, o Cruzeiro enfrentou o Atlético Sport Aviação, time angolano conhecido pela sigla ASA, e venceu por 2 a 0 na Toca da Raposa. O volante Souza e o atacante Marcelo Moreno marcaram os gols da equipe do técnico Marcelo Oliveira.

Já testando o time que entrará em campo no Mineirão, o treinador escalou a equipe com a mesma base que foi campeã ano passado, contando apenas com a entrada de Marcelo Moreno no ataque, uma vez que Borges foi poupado. Assim, o Cruzeiro começou a atividade com Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Souza, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Marcelo Moreno.

No segundo tempo, o treinador promoveu mudanças no time inteiro e o Cruzeiro ficou com Rafael; Mayke, Léo, Alex e Luan; Rodrigo Souza, Henrique, Marlone e Elber; Willian e Júlio Baptista. O lateral-esquerdo Samudio, com uma lesão muscular na coxa, é desfalque para a estreia e nem participou do jogo-treino.