Cruzeiro vende Cris para o Lyon O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a venda dos direitos econômicos e federativos do zagueiro Cris para o Lyon, da França, que pagará 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,1 milhões) pelo jogador. O clube mineiro e o francês chegaram a um acerto pela manhã, concluindo uma negociação que se estendeu por quase um mês. Cris irá para o Lyon com a missão de ser o substituto de Edmílson, recentemente negociado com o Barcelona. Ele participou do amistoso da seleção brasileira com o Haiti, quarta-feira, em Porto Príncipe, e, segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, seguiu de lá direto para a França, onde faria exames médicos e assinaria contrato. Esta será a segunda experiência de Cris no exterior. Em fevereiro de 2003, ele foi emprestado ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. No final de junho deste ano, a diretoria cruzeirense acertou a venda do zagueiro para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 2 milhões de euros. Mas o jogador não chegou a um acordo salarial com o clube e a negociação não se concretizou. Cris, que era o capitão do Cruzeiro, é o quinto atleta integrante da vitoriosa campanha que levou o time mineiro ao título brasileiro no ano passado que deixa a Toca da Raposa em 2004. Antes dele, haviam se transferido do clube o meia Alex, o goleiro Gomes, o lateral Maicon e o volante Felipe Melo. O Cruzeiro não confirmou a quantia que receberá na negociação. De acordo com o assessor de imprensa, Valdir Barbosa, os porcentuais que caberão ao atleta e seu empresário ainda estavam sendo discutidos. O clube decidiu acelerar a negociação de Cris para o exterior devido à suspensão de 180 dias (seis meses) que o atleta recebeu este ano do Tribunal de Justiça Desportiva (TDJ) da Federação Mineira de Futebol (FMF) - punição imposta pela briga com o goleiro Eduardo, do Atlético-MG, na final do campeonato estadual. O zagueiro vinha atuando por meio de um efeito suspensivo, mas seria julgado em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).