Cruzeiro vende Leandro para o Porto A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a venda dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Leandro para o Porto, de Portugal, por US$ 2,45 milhões. A transferência foi fechada durante uma reunião na Toca da Raposa II entre dirigentes do clube mineiro, o empresário português António Araújo, representante do Porto, e Léo Rabello, procurador do atleta. O montante da venda será dividido em partes iguais entre Cruzeiro, Vitória - clube que o cedeu Leandro ao Cruzeiro, em 2002 -, o empresário Léo Rabelo e o laboratório farmacêutico EMS Sigma Pharma. O lateral assinou contrato de cinco anos com o Porto e não disputa mais nenhuma partida com a camisa do Cruzeiro. "Estou muito feliz pela concretização do negócio, afinal vou para o Porto que é hoje um dos principais clubes da Europa", comemorou Leandro, que é o segundo titular da posição vendido pelo Cruzeiro em menos de 15 dias. No último dia 4, a diretoria negociou o lateral-esquerdo Sorín para o Villarreal, da Espanha, por US$ 1,9 milhão. "Agora temos que trabalhar para buscar um substituto para Leandro. O torcedor pode esperar, pois, com certeza, virá um jogador à altura do Cruzeiro", disse o presidente do clube, Alvimar de Oliveira Costa. Leandro, de 25 anos, disputou 144 jogos pelo clube mineiro e marcou cinco gols - o último foi na derrota por 4 a 1 para o São Caetano, sábado, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro.