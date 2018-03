Cruzeiro vende Marcelo Moreno para o Shakhtar Donetsk

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a venda do atacante Marcelo Moreno, de 20 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões). O jogador visitou o clube ucraniano na semana passada e decidiu aceitar a proposta por um contrato de cinco anos. O Cruzeiro ficará com 40% do valor da negociação - por volta de R$ 9,4 milhões. O atacante boliviano ficará com 10% e os 50% restantes serão divididos pelos investidores espanhóis que compraram o jogador do Vitória-BA. Marcelo Moreno chegou ao Cruzeiro no início de 2007, depois de bom desempenho pelo clube baiano. Em sua primeira temporada, disputou 14 jogos e marcou seis gols. Neste ano, lançado à condição de titular absoluto, não decepcionou - marcou 15 vezes em 22 partidas e sagrou-se campeão mineiro. O Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro com três vitórias em três jogos e tem o melhor ataque da competição, ao lado do Figueirense, com sete gols marcados. O clube já repatriou Weldon e lançou o jovem Jajá, pensando na possibilidade de substituir Moreno.