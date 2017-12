Cruzeiro vende o zagueiro Luisão A diretoria do Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira a venda de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Luisão para um grupo de empresários portugueses, por US$ 2,5 milhões - a outra metade pertence à empresa Eurosport. O jogador será repassado ao Benfica, de Portugal. O Cruzeiro terá de dividir o dinheiro recebido pela venda do zagueiro com a ex-parceira do clube, Hicks Muse Tate & Furst (HMTF), que bancou metade do investimento na contratação de Luisão em 2000. E a Eurosport continuará com 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, Luisão já desfalca o Cruzeiro nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele deve viajar ainda hoje para Lisboa, onde irá fazer exames médicos e assinar o novo contrato, provavelmente de 4 anos, com o Benfica.