Cruzeiro vende Sorín para a Lazio A diretoria do Cruzeiro deverá divulgar amanhã a venda do lateral argentino Sorín para o futebol italiano, possivelmente a Lazio. O lateral deve viajar ainda hoje para Roma. Oficialmente, o clube mineiro ainda não confirmou a negociação, que giraria em torno de US$ 10 milhões. O presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, e o diretor da parceira Hicks Muse Tate & Furst (HMTF) no Brasil, Adhemar Magon, vão conceder amanhã pela manhã uma entrevista coletiva à imprensa na Toca da Raposa II. Mesmo que seja vendido, Sorín deverá permanecer no Cruzeiro até o final da Copa do Mundo.