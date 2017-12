Cruzeiro volta a decepcionar no Mineiro O Cruzeiro não saiu do empate sem gols com o Uberaba nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Mesmo assim, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou à terceira colocação na tabela de classificação, com 11 pontos em sete jogos. O Uberaba continua em 10º lugar, com sete pontos em sete jogos. O atual campeão brasileiro entrou em campo com várias alterações, a principal delas no ataque, com Lima no lugar de Guilherme. Mas, depois de duas goleadas consecutivas no Estadual - 5 a 0 no Rio Branco e 7 a 1 no Mamoré -, o Cruzeiro voltou a decepcionar sua torcida com uma apresentação pouco entusiasmada. Embora tivesse o domínio do jogo, o time da capital pouco criava e quase foi para o intervalo em desvantagem no placar, quando aos 22 minutos o atacante Fabinho acertou a trave do goleiro Gomes. Na etapa final, o Cruzeiro pouco evoluiu em relação aos 45 minutos iniciais. Faltava inspiração ofensiva à equipe celeste, que continuava sofrendo a ameaça dos contra-ataques do adversário. Luxemburgo então fez várias tentativas colocando em campo três jogadores de frente: Jussiê, Schwenck e Guilherme. Na oportunidade mais clara do time da casa, já nos acréscimos do árbitro, Schwenck chutou de dentro da área e o goleiro Tadic fez boa defesa. Em seguida, numa jogada rápida, a equipe do Triângulo Mineiro quase surpreendeu os anfitriões, obrigando Gomes a trabalhar. Rodada - Numa partida bastante disputada, o Atlético-MG assegurou a vice-liderança da competição ao vencer, de virada, por 2 a 1, o Ipatinga, no Vale do Aço. O armador Jakson marcou para o time da casa no início do segundo tempo, mas o meia Renato e o zagueiro André Luiz deram a vitória ao Atlético, que soma 15 pontos em oito jogos - dois a menos que o líder América-MG, que enfrenta o Guarani, nesta quinta-feira, em Divinópolis. Na próxima rodada, domingo, Cruzeiro e Atlético fazem o clássico no Mineirão.