Cruzeiro x Goiás: uma vaga na semi Invicto na Copa dos Campeões, o Cruzeiro enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, no Machadão, pelas quartas-de-final da competição, sem o zagueiro e capitão Cris, peça fundamental no esquema 3-5-2 do técnico Marco Aurélio. Suspenso automaticamente após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vitória-BA, Cris deixará a missão de conter o ataque goiano para os colegas Luizão e Marcelo Batatais. No Grupo C, os mineiros encerraram a primeira fase como campeões da chave. Conseguiram uma vitória e dois empates. Marcaram três gols e sofreram dois. Na véspera do confronto, Marco Aurélio priorizou a parte tática e fez mistério sobre a escalação. "Só anunciarei o time que entra em campo no vestiário." Voltando ao esquema 4-4-2, o técnico não disse quem vai completar o time, com a ausência de Cris. É provável que Joãzinho entre no meio de campo. Comandado pelo técnico Edinho, ex-zagueiro da seleção brasileira, o Goiás fez melhor campanha que o Cruzeiro. O time goiano venceu duas vezes e perdeu uma. O detalhe é que seu ataque fez cinco gols e a defesa levou seis. O experiente Evair, 37 anos, só fala em servir os companheiros, colocá-los na cara do gol, principalmente Araújo, responsável por metade dos tentos do Goiás na Copa dos Campeões. O Goiás treinou nesta terça-feira, à noite no clube da Caixa Econômica Federal, em Pium, no Litoral Sul de Natal, para se adaptar ao clima noturno da capital potiguar e às condições do horário do jogo decisivo.