Cruzeiro x Olimpia: liderança em jogo O Cruzeiro tenta a terceira vitória no grupo 4 da Libertadores da América contra o Olimpia, nesta sexta-feira à noite, em Assunção, no Paraguai. Se conquistar os três pontos, ou até mesmo empatar, o time do técnico Luiz Felipe Scolari consolida a liderança da chave, já que somou seis pontos nas vitórias contra o lanterna Sporting Cristal (0 a 1) e o Emelec (2 a 0) - equipe que tem quatro pontos e divide a segunda colocação com o Olimpia. A delegação embarcou na manhã desta quinta-feira para a capital paraguaia confiante em um bom resultado, embora reconhecendo a força do adversário. "Eles usam muito o fator campo, a pressão da torcida, e teremos dificuldades", disse Scolari. "Mas temos boas chances de sair com os três pontos ou com um empate de Assunção", completou. Para tentar bater os paraguaios, Scolari terá força máxima, à exceção do meia Ricardinho, contundido. Em compensação, o lateral argentino Sorín - que, segundo a imprensa espanhola, estaria sendo pretendido pelo Barcelona - retorna, após ter cumprido suspensão na vitória de 2 a 0 sobre o Emelec, do Equador, terça-feira à noite, no Mineirão. Bosco, no gol, Cléber Monteiro, na lateral direita, e Luisão e Cris, na zaga, estão confirmados. Na intermediária, Marcos Paulo substitui Ricardinho e forma a dupla de volantes com Marcus Vinícius. Jorge Wagner e Jackson jogam mais adiantados e o ataque tera Oséas e Geovanni, autor dos dois gols do meio da semana.