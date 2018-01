Cruzeiro x Santos: 40 mil ingressos vendidos Os torcedores do Cruzeiro já deram uma demonstração clara de que vão atender ao pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo e lotar o Mineirão na partida deste sábado, contra o Santos. Cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos até o final da tarde desta quinta-feira, segundo a Administração dos Estádios de Minas Gerais (Ademg). O clima de "final antecipada" do Campeonato Brasileiro é cada vez mais explícito na capital mineira, embora, após o encontro dos líderes, restarão ainda 15 rodadas para o encerramento da competição. Foram colocados à venda 77.920 ingressos e a expectativa da própria Ademg é que eles se esgotem ainda nesta sexta. Nesse caso, o jogo irá registar o recorde de público do atual campeonato, que pertence à partida entre Cruzeiro e Corinthians, também no Mineirão, quando 52.126 pessoas assistiram ao confronto, que terminou empatado em 1 a 1. Testes - O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou mais um treinamento coletivo nesta quinta-feira, na Toca da Raposa II, e repetiu no time principal a formação que havia utilizado na quarta, com Thiago na zaga e Maldonado no meio-campo. Ele, porém, voltou a fazer modificações durante o treino, promovendo as entradas de Zinho, no meio, e Alex Alves, no ataque. Núpcias - O horário do início da concentração para o duelo com o Santos foi adiado devido ao casamento do goleiro Gomes, previsto para a noite desta quinta-feira. Os jogadores foram liberados para assistirem à cerimônia religiosa e a apresentação na Toca da Raposa II foi marcada para as 22h30. Como em "decisão" não há espaço para qualquer tipo de regalia, Luxemburgo não liberou Gomes para passar sua noite de núpcias junto com a esposa Flávia. "Vou ter que ir para a concentração com o Artur (goleiro reserva e companheiro de quatro de Gomes), mas depois a gente vai ter tempo para a lua-de-mel. Isso faz parte da minha vida de jogador", resignou-se o goleiro.