Cruzeiro x Santos: tradição de muitos gols Se depender do histórico entre Cruzeiro e Santos, os torcedores que forem ao Mineirão, sábado à tarde, tem de se preparar para uma ?chuva? de gols. Apesar do equilíbrio, as redes já balançaram 149 vezes em 43 jogos ? média de 3,46. Além disso, apenas seis partidas terminaram empatadas sem gols. O último 0 a 0 aconteceu há nove anos ? dia 17/8/94, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, os dois se enfrentaram mais 12 vezes e anotaram 45 gols ? média 3,75. A campanha do clube mineiro, jogando em Belo Horizonte, é um fator negativo para o Santos. O Cruzeiro está invicto há 31 jogos (24 vitórias e 7 empates), desde outubro de 2002, quando foi derrotado no clássico contra o rival Atlético-MG, por 2 a 1. Porém, no último encontro entre cruzeirenses e santistas lá mesmo no Mineirão, o Santos goleou: 4 a 1. Em 1966, os times decidiram a Taça Brasil, antigo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro levou a melhor nos dois jogos. No Mineirão, no jogo de ida, 6 a 2. Na partida de volta, no Pacaembu, os mineiros venceram, de virada, por 3 a 2.