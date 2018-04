Crystal Palace empata com Watford fora, mas segue ameaçado de queda no Inglês

O Crystal Palace visitou o Watford neste sábado no estádio Vicarage Road com a missão de vencer a partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e ficar livre do perigo de cair à segunda divisão. Não conseguiu, porém, ao empatar por 0 a 0 com o adversário.

+ Salah marca e iguala recorde no Inglês, mas Liverpool leva 2 no fim e só empata

+ Guardiola diz que vai definir futuro com diretoria do City ao fim da temporada

O resultado deixa o time londrino na 15ª posição, com 35 pontos, seis a mais que o Southampton, que abre a zona de rebaixamento e empatou também em 0 a 0 com o Leicester na última quinta-feira. Entretanto, se o Stoke City, vice-lanterna, vencer seu jogo da rodada contra o Burnley, neste domingo, rouba a posição do Southampton e a diferença em relação ao Crystal Palace cai para quatro pontos faltando três rodadas para o término da competição.

Depois de um começo promissor no torneio nacional, o Watford, do brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, que entrou em campo na segunda etapa, faz campanha irregular e ocupa a 12ª colocação, com 38 pontos.

Na próxima rodada, no dia 28 de abril, o Crystal Palace jogará em casa contra o Leicester, enquanto o Watford terá pela frente o Tottenham, no dia 30, em Londres.

A 34ª rodada terá mais três jogos neste domingo, além de um outro na segunda-feira e mais um na quarta. Destaque do domingo é o já campeão Manchester City, que encara o Swansea, em casa, em ritmo de festa após ter assegurado o título no final de semana passado. Arsenal x West Ham e Stoke City x Burnley serão os outros duelos deste domingo pela competição.