Crystal Palace encerra sequência positiva do Leicester e se afasta da degola

O Crystal Palace surpreendeu neste sábado, ao derrotar o Leicester por 3 a 0 mesmo atuando fora de casa, na abertura da 18.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado encerrou uma sequência positiva do adversário, que vinha em alta, e foi importante para afastar os visitantes da zona de rebaixamento.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Vindo de seis jogos sem perder, mas com quatro empates, o Crystal Palace marcou pela primeira vez como visitante neste Campeonato Inglês e, com a vitória, subiu para 17 pontos, na 14.ª colocação. No sábado que vem, a equipe atua novamente fora de casa, desta vez contra o lanterna Swansea.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Leicester viu cair por terra a sequência positiva sob o comando do técnico Claude Puel. A equipe vinha de cinco partidas sem perder, com quatro vitórias consecutivas, mas parou nos 26 pontos, mais longe da zona de classificação para competições europeias. Na terça-feira, vai receber o Manchester City pela Copa da Liga Inglesa.

Neste sábado, o Leicester até tentou impor o seu ritmo e começou ganhando o campo de ataque, mas logo foi surpreendido pela postura do Crystal Palace. Aos 18 minutos, os visitantes saíram na frente. Benteke aproveitou cruzamento de Townsend e cabeceou para voltar a marcar no Campeonato Inglês após 13 jogos em branco.

O gol embalou o Crystal Palace, que aproveitou um contra-ataque na reta final do primeiro tempo para ampliar. Aos 40 minutos, Benteke apareceu novamente e deu ótimo passe para Zaha, que cortou a marcação e bateu firme, sem chances para Schmeichel.

No segundo tempo, o Leicester se lançou ao ataque, mas foi prejudicado pela expulsão de Ndidi, que recebeu o segundo amarelo ao tentar cavar um pênalti. E nos acréscimos, o Crystal Palace se beneficiou do espaço para selar o placar. Loftus-Cheek arrancou pela esquerda e tocou no meio para Sako, que bateu com estilo, de primeira.