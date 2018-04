Crystal Palace vence Watford e volta à elite inglesa

LONDRES - O Crystal Palace está de volta à elite do futebol da Inglaterra. Nesta segunda-feira, o clube londrino garantiu presença na próxima edição do Campeonato Inglês ao derrotar o Watford por 1 a 0, no Estádio de Wembley, em duelo válido pela repescagem da segunda divisão.

O confronto decisivo foi definido apenas na prorrogação. O gol do Crystal Palace foi marcado por Kevin Phillips, de pênalti, aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação, após Wilfried Zaha ser derrubado na grande área por Marco Cassetti. Assim, a equipe vai encerrar um jejum de oito anos sem atuar na elite do futebol inglês.

Terceiro colocado na segunda divisão, o Watford passou para a decisão da repescagem com uma classificação emocionante sobre o Leicester, o sexto. Enquanto isso, o quinto Crystal Palace passou pelo quarto Brighton & Hove Albion. Na decisão, em jogo único, mesmo com uma campanha pior, o Crystal Palace acabou sobressaindo.

Além do Crystal Palace, o Cardiff City, campeão da segunda divisão inglesa, e o Hull City, vice, garantiram presença na elite na temporada 2013/2014.