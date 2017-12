Crystal Palace volta à Primeira Divisão A equipe do Crystal Palace garantiu a última vaga na Primeira Divisão do futebol inglês da próxima temporada ao vencer neste sábado o West-Ham por 1 a 0, no estádio Millennium de Cardiff. O Crystal Palace - que habia caído para a Segunda Divisão na temporada 19997/98 voltará à elite do futebol da Inglaterra, graças a um gol de Neil Shipperley aos 17 minutos da segunda etapa. Além do Crystal Palace, subiram para a Primeira Divisão as equipes do Norwich, campeão da 2ª e o West Bromwich Albion, vice-campeão.