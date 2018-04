CSA vai às quartas de final da Série C e Mogi Mirim é 1º rebaixado à 4ª divisão

O CSA é o segundo clube a garantir sua classificação nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O time alagoano carimbou sua vaga ao empatar por 1 a 1 com Fortaleza, na Arena Castelão, nesta noite de domingo pela 16.ª rodada. Com isso, atingiu os 28 pontos, ficando na vice-liderança do Grupo A. O Sampaio Corrêa, que já estava classificado, lidera com 29 pontos. No Grupo B, como se esperava, foi confirmado o primeiro rebaixamento para a Série D: o do Mogi Mirim.

Agora só faltam duas rodadas para o término da fase de classificação. O CSA não pode sair da zona de classificação por causa do confronto direto entre Remo e Salgueiro. O Fortaleza se manteve em terceiro lugar, com 24 pontos. Este jogo marcou a estreia no time cearense do técnico Antônio Carlos Zago, que substituiu Paulo Bonamigo.

Ainda pelo Grupo A, o Cuiabá foi até a cidade de Arapiraca (AL) e ganhou do ASA por 3 a 2. O time do Mato Grosso passou à quinta posição, com 22 pontos, e deixou o ASA com 12 pontos, praticamente rebaixado.

Numa briga direta contra a degola, o Confiança venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). A vitória tirou o time sergipano da zona de queda porque atingiu os 19 pontos, em sétimo lugar. O Botafogo-PB tem 17 e só não está na zona de rebaixamento porque leva vantagem no número de vitórias (5 a 4 em relação ao Moto Club, também com 17 pontos).

REBAIXADO

Vivendo grave crise financeira e administrativa, o Mogi Mirim sofreu sua quarta queda consecutiva em apenas dois anos. E a nova queda foi concretizada na tarde deste domingo, quando foi goleado por 4 a 0, fora de casa, pelo Volta Redonda.

O Mogi é o lanterna do Grupo B, com apenas 10 pontos, e não sai desta posição mesmo se vencer seus dois últimos jogos. O Volta Redonda voltou ao G4, com 24 pontos, em terceiro lugar, atrás de São Bento e Tupi, com 27 pontos cada.

Três clubes, agora, estão com 22 pontos (Ypiranga, Botafogo-SP e Tombense), mas o time gaúcho leva vantagem no número de gols marcados (20 a 19) e fica em quarto lugar, na frente do Botafogo e depois Tombense.

A surpresa do domingo foi vitória do Macaé, fora de casa, por 4 a 2, em cima do Joinville. O time fluminense chegou aos 18 pontos, em oitavo lugar, e empurrou o Bragantino, com 17, para a zona de rebaixamento. O Joinville, com 21, ficou mais distante de obter uma vaga na segunda fase.

Confira os resultados da 16.ª rodada da Série C:

Sábado

Botafogo-SP 1 x 1 Tupi-MG

Tombense-MG 3 x 0 Ypiranga-RS

São Bento-SP 1 x 1 Bragantino-SP

Moto Club-MA 1 x 1 Remo-PA

Salgueiro-PE 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

Joinville-SC 2 x 4 Macaé-RJ

Volta Redonda-RJ 4 x 0 Mogi Mirim-SP

ASA-AL 2 x 3 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 1 x 2 Confiança-SE

Fortaleza-CE 1 x 1 CSA-AL