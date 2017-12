CSF anuncia o fim da Copa Mercosul O paraguaio Nicolás Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), anunciou hoje em Santiago a extinção da Copa Mercosul. Segundo o dirigente, a entidade estuda a criação de um torneio iberoamericano - que seria disputado entre equipes que integram a Mercosul e a Merconorte, além de algumas equipes espanholas e portuguesas. Segundo Leoz, a extinção da Mercosul - que será disputada este ano pela última vez - é conseqüência da desistência das equipes brasileiras, que a partir de 2002 não vão mais disputar o torneio. Outra alternativa à Mercosul, segundo Leoz, seria a retomada da Supercopa - torneio que reuniria equipes ganhadoras de Libertadores. O presidente da CSF se encontra em Santiago para assistir amanhã, a partida amistosa entre as seleções do Chile e da França, que marcará a despedida do atacante Ivan Zamorano da seleção de seu país.