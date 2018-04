CSF confirma River Plate como vencedor de jogo suspenso ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) confirmou nesta terça-feira a vitória do River Plate uruguaio na partida da última terça com o Blooming pela fase preliminar da Copa Sul-Americana, suspensa por falta de segurança. O time boliviano ainda foi punido pela CSF com uma multa de US$ 10 mil.