CSF dará parecer sobre Copa América A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) vai dar o parecer final sobre a realização da Copa América na Colômbia ainda nesta quarta-feira. A garantia é do presidente da entidade, Nicolás Leoz. ?Nas próximas horas vamos fazer um comunicado sobre a permanência ou não da Colômbia como país-sede da competição?, disse o dirigente depois de presidir uma cerimônia da Copa Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina. ?Estamos falando com todos os presidentes das federações envolvidas e logo à tarde saberemos o resultado?, garantiu. O Uruguai tem grandes chances de ser a nova sede da competição. O seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol e coordenador do comitê organizador da Copa América, Hernán Mejía Campuzano, jogou um balde de água fria nas intenções da CSF em realizar a disputa no país.