CSF exige garantias da Colômbia A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) bateu hoje o martelo na reunião de emergência realizada em Buenos Aires: a Copa América será mesmo disputada na Colômbia, mas apenas no ano que vem. "Esta foi a decisão mais acertada", disse o presidente da CSF, Nicolás Leoz. Os colombianos comemoram o desfecho do encontro. O presidente da Federação Colombiana de Futebol, Alvaro Fina, repetia: "Não perdemos a Copa América!" Em todo caso, a Colômbia terá de dar as garantias para que, de fato, receba a competição em 2002. "Esperamos que não aconteça nada que possa alterar a decisão de ontem", avisou Leoz. "O acordo ocorreu depois de muita discussão. O debate foi extenso por razões que todos conhecem. As datas da Copa serão decididas até o fim deste ano, de acordo com o calendário da Fifa." Vale lembrar que 2002 é ano de Copa do Mundo no Japão e na Coréia do Sul. Os problemas de segurança na Colômbia foram determinantes no adiamento do torneio sul-americano. Principalmente o seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana, Hernán Mejía, na semana passada, pelo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Mejía, libertado na quinta-feira, estava presente na reunião na Argentina. "Valeu a pena viajar até Buenos Aires porque a Copa América estava praticamente perdida. Ganhou o sentimento unânime: os colombianos fizerem um esforço enorme para receber a competição", comentou o dirigente. Ainda estiveram presentes na reunião, na qual foi discutida a possibilidade de realizar a competição no Brasil, representantes de outras federações, como os presidentes das entidades peruana e a uruguaia, Nicolás Delfino e Eugenio Figueredo, respectivamente. O presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA) e vice-presidente da Fifa, Julio Grondona, palpitou: "Tomamos a decisão mais lógica: adiar." Luta - Alvaro Fina já vinha declarando que tirar a Copa América da Colômbia seria como dar passaporte à violência e ao terrorismo. "Estou muito feliz, pois ganhamos mais uma chance. Agora, vamos continuar lutando contra o terrorismo", garantiu. "Estou orgulhoso porque o futebol nos deu esperança na luta contra a violência."