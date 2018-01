CSF pode substituir Argentina e Canadá A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) está estudando a possibilidade de convidar duas seleções da Concacaf para o lugar de Argentina e Canadá na Copa América. Como os dois países desistiram de participar da competição na Colômbia, a partir de quarta-feira, a entidade precisa encaixar duas novas equipes no Grupo C, que ficou apenas com Uruguai e Bolívia. Os primeiros candidatos a substituir Argentina e Canadá são a Costa Rica, os Estados Unidos, Honduras e El Salvador. Apesar da preferência da CSF por membros da Concacaf, o diretor do Comitê Organizador da Copa América, o colombiano Hernán Mejía Campuzano, revelou que também há a possibilidade de os convidados serem Japão e Coréia do Sul, os organizadores da próxima Copa do Mundo. ?Os dois países estão ansiosos para disputar o torneio?, afirmou o dirigente.