CSF prepara novo torneio sul-americano O Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana Futebol (CSF) vai se reunir nesta quinta-feira em Assunção para discutir a criação do torneio que deverá substituir as copas Mercosul e Merconorte. A idéia dos dirigentes é promover um campeonato que reúne 32 clubes dessas duas competições. O torneio, porém, dificilmente terá as presenças dos clubes brasileiros. Os membros da CSF vão discutir ainda a fórmula de disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. O sistema adotado para o Mundial de 2002 - quando todos jogavam contra todos, em partidas de ida e volta - deverá ser abandonado. O sistema trouxe muitos problemas ao clubes e desagradou inclusive a Fifa. O mais provável é a retomada do sistema anterior, quando as seleções eram divididas em dois grupos e os dois primeiros de cada grupo se classificariam para a Copa.