CSF sorteia grupos da Libertadores O Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) vai sortear na próxima sexta-feira os grupos para a Copa Libertadores da América de 2002. A principal competição do futebol sul-americano deverá ser disputada entre os meses de fevereiro e maio e terá 32 equipes dividas em oito grupos de quatro. Por enquanto, apenas 22 estão definidas. Outras dez equipes ainda disputam vagas. As principais novidades do torneio até o momento são as equipes do Santiago Wandereres, do Chile, e o Real Potosí, da Bolívia. A equipe chilena, da cidade de Valparaíso, se proclamou campeã nacional no último dia 9 e volta à Libertadores depois de 33 anos. O Wandereres disputou o torneio apenas uma vez, em 69. O boliviano Real Potosí deverá ser um problema para os adversários. Não tanto pelo futebol, mas muito mais pela sua localização. A cidade de Potosí está situada a mais de 4 mil metros de altitude, superando a capital La Paz (3.600 metros), onde a seleção brasileira perdeu por 3 a 0 nas eliminatórias para a Copa. O Real será a quarta equipe a estrear na competição, ao lado de Talleres (ARG), Tuluá (COL) e Morelia (MEX). A edição do ano que vem da Libertadores terá também a participação de duas equipes mexicanas - Morelia e América, que eliminaram os venezuelanos Caracas e Trujillanos. Veja as 22 equipes já classificadas: Argentina - Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Talleres de Córdoba e Vélez Sarsfield Brasil - Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo e São Caetano Bolívia - Bolívar, Oriente Petrolero e Real Potosí Chile - Santiago Wanderers e Universidad Católica Colômbia Once Caldas e Tuluá México - América e Morelia Paraguai - Cerro Porteño Peru - Alianza Lima Uruguai - Nacional e Peñarol OBS: Vão se juntar aos 22 já classificados, mais três representantes do Equador, dois de Peru, dois do Paraguai e um representante de Chile, Uruguai e Colômbia.