CSKA anuncia acordo com Vágner Love A diretoria do CSKA de Moscou, anunciou nesta terça-feira, oficialmente, a contratação do atacante Vágner Love, do Palmeiras. De acordo com os dirigentes russos, Vágner - que está com a seleção brasileira que vai disputar a Copa América a partir de julho - assinará contrato de quatro anos de duração. O clube não revelou o valor da transação. Além de Vágner, o CSKA contratou também o servio-montenegrino Milos Krasic. Após 13 rodadas, o CSKA ocupa a terceira posição no Campeonato Russo, a seis pontos do líder Torpedo de Moscou.