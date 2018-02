CSKA anuncia renovação com Daniel Carvalho por dois anos

O CSKA Moscou jogou mais uma cartada nesta sexta-feira para tentar tirar um bom dinheiro da Inter de Milão na transferência do meia-atacante Daniel Carvalho. Em seu site, o clube russo divulgou uma nota oficial informando que o jogador renovou contrato até dezembro de 2009. Com isso, o CSKA, que conta também com Jô, Vagner Love e Dudu Cearense, quer impedir que o brasileiro vá de graça para a Itália. A assessoria do jogador garante aos dirigentes da Inter que tudo não passa de um blefe dos russos, e que o contrato termina dia 31 deste mês. Também reconhece que Daniel havia se comprometido verbalmente a prorrogar o contrato, mas desistiu antes de assinar por causa do interesse da Inter. Na Itália, o que se comenta é que o jogador recebeu 2 milhões de euros (R$ 5,1 milhões) adiantados do CSKA, quando disse que renovaria, e esse seria o valor que a Inter terá de pagar para contentar os dirigentes russos.