CSKA arranca empate fora de casa O CSKA Moscou, dos brasileiros Vágner Love e Daniel Carvalho, conseguiu um bom resultado no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa da Uefa. Nesta quinta-feira, jogando na casa do adversário, o time russo empatou por 1 a 1 com o Partizan, em Belgrado. Aldonin marcou para o CSKA aos 17 minutos do primeiro tempo. Ivan Tomic empatou a partida a sete minutos do final. Disputada sob frio intenso, por pouco a partida não foi cancelada por causa da neve. O Partizan foi obrigado a recorrer a um helicóptero para evitar que o gelo prejudicasse o gramado e provocasse o adiamento do jogo. O helicóptero, emprestado pelo exército, sobrevoou o gramado para que o vento quebrasse o gelo. A idéia surgiu depois de os funcionários tirarem a neve do campo onze vezes. Em outra partida das oitavas-de-final, o Olympiakos, de Rivaldo, não teve a mesmo sorte. Jogando em Atenas, perdeu por 3 a 1 para o Newcastle. O time inglês abriu a contagem com Shearer aos 11 minutos. Djordjevic empatou aos 15, mas Robert fez 2 a 1 aos 34, e o holandês Kluivert ampliou para 3 a 1 aos 24 da segunda etapa. O Shakhtar - de Elano, Jadson e Matuzalém - também perdeu em casa. Jogando em Kiev, a equipe ucraniana foi derrotada pelo Alkmaar, da Holanda, por 3 a 1. Matuzalém marcou o gol do Shakhtar. A partida entre o Steaua de Bucarest e o Villarreal (ESP), que estava prevista para hoje, foi adiada por causa do mau tempo. A Uefa ainda não marcou a nova data.