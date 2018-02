CSKA avança com dois gols brasileiros O torcedor do Corinthians ainda terá que esperar mais um pouco para contar com Vágner Love, um dos reforços prometidos pela MSI. Afinal, com um gol dele e outro do também brasileiro Daniel Carvalho, o CKSA Moscou derrotou o Partizan Belgrado, por 2 a 0, e passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final da Copa da Uefa. A liberação de Vágner Love está condicionada à eliminação do CSKA na Copa da Uefa. Mas a equipe russa continua bem na competição. Jogando em casa, abriu o placar com Daniel Carvalho aos 24 minutos do segundo tempo e fez 2 a 0 aos 40, no pênalti batido por Vágner Love. Como tinha empatado por 1 a 1 com o Partizan em Belgrado, o CSKA garantiu sua vaga nas quartas-de-final, junto com Newcastle (ING) e Alkmaar (HOL), que conseguiram a classificação na quarta-feira. Os confrontos das quartas-de-final da Copa da Uefa serão definidos por sorteio, a ser realizado nesta sexta-feira.