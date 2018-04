CSKA demite Zico e contrata Juande Ramos, ex-Real

O CSKA anunciou nesta quinta-feira que Zico não é mais o treinador do clube. Insatisfeita com a campanha no Campeonato Russo, a diretoria decidiu abrir mão dos serviços do brasileiro. O novo comandante do time será o espanhol Juande Ramos, com passagens por Sevilla e Real Madrid.

Zico chegou ao CSKA em janeiro deste ano, e conquistou dois títulos no clube: Copa da Rússia e Supercopa. Pesou, no entanto, o mau momento da equipe no torneio nacional - o time ocupa o quatro lugar, com 33 pontos, a dez do líder Rubin Kazan.

Juande Ramos deve assumir o comando da equipe ainda nesta semana, e existe a possibilidade de estrear já contra o Krylya Sovetov, no sábado, pela 21.ª rodada do Campeonato Russo. Em seu site oficial, o espanhol disse estar ansioso para começar o trabalho.

"Adoro novos desafios. Não vejo a hora de ajudar a equipe a atingir o potencial que tem de fazer boas campanhas em nível continental", disse o novo treinador. Juande Ramos chega ao clube russo acompanhado pelo preparador físico Marco Alvarez, com quem trabalha desde 2003, quando estavam no Málaga.

Além de reerguer a equipe no Campeonato Russo, o espanhol comandará a equipe em busca de uma boa campanha na Liga dos Campeões. O CSKA está no Grupo B, e terá como rivais na primeira fase Manchester United, Besiktas e Wolfsburg.