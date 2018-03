CSKA Moscou é campeão da Copa da Uefa O CSKA Moscou conquistou nesta quarta-feira o primeiro título europeu de clubes da história do futebol russo. Foi campeão da Copa da Uefa, ao derrotar o Sporting por 3 a 1, mesmo jogando em Lisboa, graças ao talento dos brasileiros Daniel Carvalho e Vágner Love. Como o local da final já tinha sido definido antes mesmo de começar o torneio, o Sporting teve a sorte de decidir o título em casa, no estádio José Alvalade. E assim, o time português saiu na frente, com o belo gol do brasileiro Rogério - Liedson, Fábio Rochemback e Anderson Polga são os outros jogadores do País que defendem o time português. Mas o CSKA reagiu. Sempre com passes de Daniel Carvalho, Alexei Berezutsky, Zhirkov e Vágner Love fizeram os gols da virada do time russo, que saiu de Lisboa com o título da Copa da Uefa, o segundo torneio de clubes mais importante da Europa. Destaque do jogo - "Jogamos muito mal no primeiro tempo. No intervalo, conversamos e voltamos para o segundo tempo jogando o que podemos", disse Daniel Carvalho, o ex-jogador do Inter que foi eleito o melhor em campo na final da Copa da Uefa. "Sempre disse que se a Grécia ganhou de Portugal em Lisboa na final da Eurocopa, nós poderíamos bater o Sporting na casa deles." O CSKA começou a temporada disputando a Liga dos Campeões da Europa. Como terminou a primeira fase em terceiro lugar na chave - Chelsea e Porto foram os classificados para as oitavas-de-final -, foi rebaixado para a Copa da Uefa. Contando as duas competições, o time jogou 19 vezes para conquistar o título desta quarta-feira. "Os jogadores tiveram um desempenho fantástico durante toda a competição. Nesta final, tivemos que superar o fato de estarmos em começo de temporada (na Rússia o calendário é diferente) e ainda não termos um bom ritmo de jogo", disse o técnico Valery Gazzaev, do CSKA.