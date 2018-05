CSKA Moscou faz pressão para tirar Love do Palmeiras

O CSKA Moscou faz pressão para tirar o atacante Vágner Love do Palmeiras. O destino, porém, não seria o Flamengo. Nesta quarta-feira, o representante do clube russo no Brasil, Dionísio Castro, disse que quer levá-lo de volta à Rússia para jogar o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa - enfrenta o Sevilla nas oitavas de final.

"Se tiver oportunidade de conversar com ele, vou pedir para ele voltar", afirmou Castro, que se diz preocupado com a segurança de Vágner Love na cidade depois do ataque de três torcedores em uma agência bancária.

O Palmeiras, porém, diz que ele fica até julho de 2010. Cipullo prometeu até colocar seguranças particulares à disposição do jogador para ele ficar no clube. "Tenho contrato com o Palmeiras e tenho de cumprir", repetiu o atacante, após participar de jogo beneficente promovido por Ronaldo Gaúcho, em Salvador, na última terça.