CSKA Moscou ganha na Turquia e avança às oitavas

Com gols de Krasic e Aldonin, o CSKA conseguiu a classificação como o segundo colocado da chave, com 10 pontos. O atacante brasileiro Bobô, ex-Corinthians, fez o gol do Besiktas, que terminou a fase de grupos, mais uma vez, na lanterna com quatro pontos.

Em Wolfsburg, Owen foi o carrasco do atual campeão alemão, que tem Grafite como centroavante titular. No primeiro tempo, o atacante inglês marcou de cabeça. Dzeko empatou para o Wolfsburg, aos 11 minutos da segunda etapa, e devolveu as esperanças, já que uma vitória classificava os donos da casa. Só que Owen marcou mais duas vezes, aos 38 e aos 45, e enterrou as pretensões alemãs.

Como primeiro colocado do grupo, com 13 pontos, o Manchester United terá a vantagem de, nas oitavas de final, decidir a vaga às quartas no estádio Old Trafford, em Manchester. Ao Wolfsburg, restou o consolo de disputar a Liga Europa por ter terminado a chave na terceira colocação, com 7 pontos.