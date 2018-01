CSKA muito perto das semifinais Só um desastre impedirá o CSKA Moscou de chegar pela primeira vez em sua história às semifinais da Copa da Uefa. Como venceu em casa por 4 a 0, o time russo poderá perder por até três gols de diferença para o Auxerre, nesta quinta-feira, na França. Confirmando a classificação, o CSKA terá como adversário o ganhador do confronto entre Parma e Austria Viena - o primeiro jogo, em Viena, terminou 1 a 1. O brasileiro Vágner Love é dúvida para a partida. Com isso, o técnico Valery Gazzaev estuda a possibilidade de escalar o CSKA com apenas um atacante - que seria o croata Olic. Em Portugal, o Sporting receberá o Newcastle. O time inglês venceu a partida de ida por 1 a 0 e, assim, jogará pelo empate. Quem ganhar esse confronto enfrentará o vencedor de Villarreal e AZ Alkmaar - no primeiro jogo, na Espanha, a equipe holandesa ganhou por 2 a 1. O atacante brasileiro Liedson, artilheiro da competição com oito gols, é o grande trunfo do Sporting.