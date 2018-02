CSKA oferece US$ 4,5 milhões por Carlinhos, do Santos Uma das principais revelações do Santos, o jovem lateral-esquerdo Carlinhos, de 19 anos, pode deixar o clube nos próximos dias. Segundo a imprensa russa, o CSKA Moscou, equipe dos brasileiros Vágner Love e Jô, ofereceu US$ 4,5 milhões de euros pelo jogador, que está na seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano. Os russos consideram Carlinhos como o substituto natural de Roberto Carlos na seleção brasileira. Por esse motivo, eles estão interessados em contar com o jogador, que também despertou interesse do Zaragoza, clube da primeira divisão do futebol espanhol. Os dirigentes do CSKA têm como meta contratar jovens jogadores brasileiros para poder renegociá-los no futuro. Dentro dessa política, a última aquisição foi o meia Ramón, de 18 anos, que estava no Corinthians - os russos desembolsaram cerca de US$ 8 milhões pelo jogador. Além de Vágner Love, Ramón e Jô, o CSKA tem em seu elenco os brasileiros Daniel Carvalho e Dudu Cearense.