CSKA passa às oitavas na Liga Europa

O CSKA Moscou levou um susto nesta terça-feira, mas conseguiu obter a classificação para as oitavas de final da Liga Europa. Jogando em Moscou, o time russo começou atrás no placar e sofreu até arrancar o empate por 1 a 1 com o PAOK Saloniki nos minutos finais, depois de o brasileiro Vágner Love desperdiçar um pênalti.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o CSKA venceu o duelo de duas partidas e se garantiu na próxima fase. Na sequência, os russos terão pela frente o vencedor do confronto entre Porto e Sevilla, que vão se enfrentar nesta quarta-feira. O primeiro jogo das oitavas será disputado no dia 10 de março, em Moscou.

Sob a temperatura de -14ºC, o CSKA entrou em campo nesta terça contando com o retorno de Vágner Love, sem jogar desde dezembro. O brasileiro teve boa atuação, mas quase botou tudo a perder aos 35 minutos do segundo tempo, quando teve a cobrança de pênalti defendida pelo goleiro. Por sorte, o zagueiro Ignashevich aproveitou o rebote e decretou o empate.

No início do segundo tempo, Muslimovic havia aberto o placar, aos 22, após vacilada conjunta da defesa russa. Depois do tiro de meta do goleiro Chepchugov, o imprudente zagueiro Berezutski recuou para a grande área e deixou Muslimovic em posição favorável para marcar o gol. O resultado levava o duelo para a prorrogação. Mas Ignashevich evitou o tempo extra e garantiu o CSKA nas oitavas de final.