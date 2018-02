CSKA pega Partizan na Copa da Uefa O CSKA, do atacante Vágner Love, faz nesta quinta-feira seu jogo de ida nas oitavas-de-final da Copa da Uefa. O adversário é o Partizan, em Belgrado. E o time russo é favorito para passar à outra fase, o que atrasaria ainda mais uma possível liberação do atacante brasileiro para o Corinthians. O CSKA eliminou seu rival Moscou FC na Copa da Rússia e o Partizan tem vários desfalques. O time sérvio não joga há 15 dias - os jogos do campeonato local foram adiados em virtude do mau tempo que prejudicou também os treinamentos para a partida contra os russos. Além disso, o técnico Vladimir Vermezovic não contará com quatro titulares. "Tenho poucas opções. Espero escolher a melhor. Já o CSKA é um time forte, com jogadores experientes", disse o técnico do Partizan. O CSKA não poderá utilizar sua última contratação: o volante Dudu Cearense, ex-Vitória, que estava emprestado ao Rennes (FRA) mas cujos direitos fedederativos eram do Kashiwa Reysol (JAP). Mais sete jogos serão disputadaos nesta quinta-feira pela Copa da Uefa. O Sevilla, de Júlio Baptista e Renato, recebe o Parma, enquanto o Zaragoza, de Sávio, joga contra o Áustria Viena como visitante e o Villarreal enfrenta o Steaua, em Bucareste. Haverá ainda: Lille x Auxerre, Olympiakos x Newcastle e Shakhtar Donetsk x Alkmaar.