?CT do Corinthians? vai ganhar cara nova A aventura do time principal do Corinthians na Vila Olímpica da rodovia Ayrton Senna não deve ficar restrita só aos treinamentos desta semana, como planejou a Comissão Técnica. Nos próximos 60 dias, a diretoria pretende melhorar a infra-estrutura do futuro CT, com a construção, pelo menos, de um vestiário decente para os jogadores. Depois disso, a equipe voltará a treinar naquele local mais freqüentemente. O plano do clube é atrair a atenção de parceiros que possam bancar a construção do Centro de Treinamento. O custo da obra é estimado em R$ 6 milhões, segundo o presidente Alberto Dualib. Os dirigentes contrariam a tese de que a Vila Olímpica só tem três campos e nada mais. ?Muita coisa já foi feita, mas não aparece?, lembra o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini. Antes da construção dos três campos, centenas de caminhões de terra foram despejados no terreno de 210 mil metros quadrados. ?Aquilo é um buracão?, explica Citadini. De acordo com o que diz o contrato de comodato de 50 anos com o governo federal, o Corinthians também construiu dois campos de futebol e um auditório para a comunidade. Além disso, cumpriu todas as metas de preservação do meio ambiente. A diretoria espera concluir a Vila Olímpica em dois anos. Se aparecer um parceiro esse prazo pode diminuir. Nesse período, o Corinthians pretende desativar definitivamente a Fazendinha.