Cuadrado passa por cirurgia no púbis e desfalca a Juventus por mais um mês

Afastado dos gramados desde o fim de dezembro, Juan Cuadrado vai desfalcar a Juventus por ainda mais tempo. Nesta terça-feira, o clube de Turim comunicou que o jogador colombiano passou por uma cirurgia no púbis e ficará afastado de qualquer atividade por 30 dias.

Cuadrado não atua pela Juventus desde 23 de dezembro. Depois disso, ele passou a desfalcar o time por causa de uma inflamação no púbis. E como a sua recuperação não evoluiu, o departamento médico da equipe italiana optou por uma cirurgia no local lesionado pelo jogador colombiano.

Acompanhado por Claudio Rigo, médico da Juventus, Cuadrado foi para a Alemanha, onde acabou sendo operado em Munique pelo médico Ulrike Muschaweck. A operação foi bem-sucedida e os próximos passos serão o seu retorno para a Itália e a realização do tratamento que o permitirá retornar aos gramados. Mas isso não ocorrerá em menos de um mês.

"Ao retornar à Itália, o jogador iniciará imediatamente seu programa de reabilitação, com um período previsto de cerca de 30 dias de descanso antes de retornar aos treinamentos", explicou a Juventus através de um comunicado oficial.

Com a lesão de Cuadrado, é certo que o colombiano vai desfalcar a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em casa, diante do Tottenham, em 13 de fevereiro, além de alguns compromissos do Campeonato Italiano. Nesta temporada, ele entrou em campo 20 vezes, sendo titular em 17 oportunidades e tendo marcado três gols.