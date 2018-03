Cubana diz estar grávida de Maradona Vem de Cuba o novo escândalo envolvendo Maradona: uma mulher de 19 anos chamada Adonay Fruto estaria esperando um filho do argentino. A informação foi dada nesta quarta-feira por Irene Llorent, que se diz amiga de Adonay. "Eles se conheceram há três anos, numa festa, e não se separaram mais. Diego é muito carinhoso com Adonay e ela está esperando que ele volte para Havana", afirmou Irene, que não disse há quanto tempo a amiga está grávida. Se a informação for verdadeira, será o quinto filho de Maradona. Além de Dalma e Gianina, de seu casamento com Cláudia Villafañe, ele tem um filho na Itália e uma filha em Buenos Aires que nasceram de relacionamentos extra-conjugais. Maradona está fora de Cuba há um mês e meio. Segundo Irene Llorent, nesse período sua amiga está vivendo no chalé que era ocupado por Maradona na clínica La Pradera - onde o craque mora desde que chegou a Havana, há quatro anos, para tentar se livrar do vício das drogas.