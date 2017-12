Cuca acha que São Paulo aprendeu lição O técncio Cuca acha que o São Paulo chegará a campo, nesta quinta-feira, contra o Cobreloa, com uma lição aprendida em Lima, na partida com o Alianza, na estréia da Libertadores. ?Nós entramos em campo na dúvida se teríamos um jogo ou uma guerra. Exageramos nas faltas, mas no segundo tempo, quando entramos apenas para jogar bola, ficou mais fácil. É esse espírito que eu quero uma vez mais?, afirmou o treinador. Cuca ainda não confirmou o time, mas a possibilidade de Fábio Santos jogar no meio, ao lado de Marquinhos, é quase total. ?Acho que eles têm estilos que se completam e podem dar um bom ritmo no meio-campo. O Marquinhos é mais organizador de jogadas e o Fábio é mais de conduzir a bola. Assim, com os dois, dá para conseguir uma boa dinâmica no jogo?, explicou o treinador, que colocarica, assim, Gustavo Nery na lateral-esquerda. Goleada? ?É uma possibilidade que existe, pode até acontecer, mas peço paciência à torcida, porque nosso time ainda está se formando. Se ganharmos por 1 a 0 vai ser sensacional. São três pontos?, disse Cuca.