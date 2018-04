Cuca admite dúvida sobre esquema tático do Fluminense

A novidade do treino foi a presença de Leandro Euzébio, que estava no Goiás, e foi escalado ao lado de Gum e Dalton no início da atividade. Cássio e Digão também foram testados no setor, mas a principal mudança aconteceu quando o treinador testou o time com apenas dois zagueiros. E Cuca admitiu que ainda está em dúvida.

"No 4-4-2 ganhamos um homem no meio, mas perdemos um pouco na marcação sob pressão. Já com três zagueiros preenchemos mais o campo, talvez seja uma alternativa melhor enquanto não estamos com o preparo físico ideal", afirmou Cuca, revelando uma certa preferência pelo 3-5-2 para o primeiro jogo do Campeonato Carioca.