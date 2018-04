Cuca admite estar desapontado Antes de deixar o São Paulo, Cuca fez um desabafo. Disse estar desapontado com alguns jogadores com os quais depositou total confiança e acabou não recebendo o que esperava. Não quis falar em nomes, apenas que entre 7 e 8 jogadores estavam desmotivados. Quando anunciou sua saída, porém, recebeu um pedido de desculpas generalizado, pois estava pagando pelo que não fez, segundo revelou o volante César Sampaio. Nesta sexta-feira, poucos se aventuraram a questionar as palavras do ex-técnico. Sampaio, trazido para o Morumbi a pedido de Cuca e Diego Tardelli, afastado e depois reintegrado ao elenco, preferiram agradecer. ?O Cuca sempre fez o melhor para o São Paulo?, disse Sampaio. ?Ele não entrava em campo, os erros não aconteceram por falta de orientação ou cobrança e sim por culpa nossa,? admitiu, revelando estar triste com a troca de comando. ?Os jogadores estavam fazendo o máximo?, limitou-se a dizer Tardelli para depois mudar o assunto. ?O negócio é agradecer ao Cuca, foi como um pai para mim aqui.? Sobre Leão, a dupla é uma mistura de felicidade e apreensão. Sampaio diz não ter medo, apenas respeito. Já Tardelli... ?Ele é rígido, acabou nossa liberdade?, revela o jogador, garantindo que não vai dar problemas ao técnico por causa da vida boêmia. ?Agora estou com a cabeça no lugar.? E quem vê o atacante empolgado com a vinda de Leão, um técnico durão, até estranha. ?Eu quase fui para o Santos no início do ano a pedido dele, estou feliz. Acho que terei nova chance de poder mostrar meu bom futebol.?