Cuca admite: "Foi doído demais" Cuca pôs a mão no rosto para esconder as lágrimas, assim que terminou a entrevista coletiva depois da derrota para o Once Caldas. "Não sei quando vou me levantar", chegou a dizer o treinador, que apostava na classificação do São Paulo para a final da Libertadores. Após a viagem de Manizales para Pereira, na madrugada desta quinta-feira, o comandante são-paulino jantou rapidamente e subiu para seu quarto. Quase não conseguia falar. O tombo foi grande. "Essa Libertadores era o que eu mais queria. Perder com um gol aos 45 minutos e meio do segundo tempo foi doído demais. Preferia ter levado de 4 a 0, seria menos sofrido", admitiu Cuca. Embora faça bom trabalho no São Paulo, Cuca é inseguro e demonstrou, em algumas afirmações, temer perder o emprego. Três ou quatro conselheiros do clube o criticaram após a partida, mas a maioria sabe que ele fez tudo o que era possível. O elenco é limitado para alcançar vôos muito altos e chegou até onde pôde, embora tivesse ficado bem perto da final. A maior reclamação dos são-paulinos foi com a demora, no segundo tempo, para jogadores como Rogério Ceni e Rodrigo recolocaram a bola em jogo. Muita gente achou que o São Paulo estava tentando segurar o tempo para levar a decisão para os pênaltis, mesmo enfrentando um time um pouco inferior tecnicamente. Cuca garantiu que não passou esse tipo de instrução. "Lá do lugar onde eu estava, nem percebi isso. Mas, pelas substituições, fica claro que eu não queria levar a decisão para os pênaltis. Se quisesse segurar o empate, colocaria o Ramalho, não o Vélber", explicou Cuca. O treinador não viu o gol da vitória do Once Caldas. No momento, estava de costas, conversando com alguns componentes da comissão técnica e pensando nos nomes que escolheria para fazeras cobranças de pênalti. Cuca passou horas, nesta quinta-feira, reunido com seus companheiros de clube para definir a estratégia para os próximos dias. Escalar ou não todos os titulares no domingo, contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro, era a maior dúvida. "A partir de agora, temos de começar o projeto Libertadores-2005", revelou. Para isso, ele conta com reforços e com o apoio dos dirigentes são-paulinos. "A hora em que a diretoria não estiver mais contente com o meu trabalho, pode me avisar, não tenho nem multa no meu contrato", comentou o treinador, que teve atrito, nos últimos dias, com Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol.