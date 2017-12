Cuca admite proposta milionária, mas fica no Botafogo

Quase que o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, perde o técnico Cuca nesta sexta-feira. Ele recebeu uma proposta vantajosa financeiramente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, chegou a fazer uma contraproposta aos árabes, mas decidiu permanecer no clube de General Severiano. A justificativa do técnico para ficar no Rio neste momento é o "vazamento da negociação" e do seu bom trabalho à frente da equipe alvinegra. Cuca tem contrato até o fim de 2008, renovado no mês passado. O treinador admite também que o bom ambiente o fez descartar a transferência para o futebol árabe. "Troquei o dinheiro pela felicidade. Pensei no que era melhor para mim", disse.